وزير الصناعة يختتم زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

كما اطّلع خلال زيارته لجامعة كولومبيا الأمريكية التي تعد أقدم جامعة في نيويورك؛ على أحدث البرامج الأكاديمية الداعمة لقطاعي الصناعة والتعدين فيها، والتقى عددًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والطلبة من السعوديين والأمريكيين ومن مختلف أقطار العالم، واستعرض معاليه خلال لقاء تفاعلي عقد مع الأكاديميين والطلبة في مقر الجامعة؛ رحلة التحوّل في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، والقطاعات الصناعية الواعدة التي تركز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب مستهدفات "رؤية 2030" بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالميًا، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من قطاعي الصناعة والتعدين في تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمتهما في إجمالي الناتج المحلي.