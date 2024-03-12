"صناعي جدة" يحصد المركز الأول في التوظيف على مستوى معاهد التدريب التقني بالسعودية

حقَّق المعهد الصناعي الثانوي بجدة "المركز الأول" بين 65 معهدًا صناعيًّا بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية في معدل تحقيق الفرص الوظيفية للخريجين.
أوضح ذلك مدير المعهد، المهندس حسين البحيري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة بيئة تدريبية محفزة وآمنة ومجهَّزة بأحدث التجهيزات التدريبية، مكَّنت المتدربين بالمعهد من اكتساب المهارات التدريبية التي صنعت منهم كوادر وطنية مؤهلة ومنافسة، تحقق متطلبات سوق العمل.. مثمنًا دعم ومتابعة نائب محافظ التدريب التقني، الدكتور عادل الزنيدي، لجهود المعهد ومواصلة رسالته في تأهيل وتدريب أبناء الوطن، وبناء قدراتهم، والعمل على توظيفهم.
ونوه "البحيري" بتعاون قطاع الأعمال الذي أصبح شريكًا مميزًا في نجاح التنسيق الوظيفي بالمعهد، وتواصلهم الفعال، مقدمًا شكره للقائمين على التنسيق الوظيفي بالمؤسسة والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، وسعيهم لتمكين مخرجات المعهد للالتحاق بالفرص الوظيفية الموائمة مع تخصصاتهم التدريبية، والمحققة لمتطلبات سوق العمل.
وفي السياق ذاته، كشف مدير التنسيق الوظيفي بالمعهد، المهندس عبدالله الذويبي، أن المعهد رصد قرابة 3500 فرصة وظيفية عام 2023 لخريجي 11 تخصصًا، مشيرًا إلى أن المعهد خلال العام ذاته فتح التعاون مع 73 جهة وظيفية، والتقى 103 مديري موارد بشرية، كما وقّع ثماني مذكرات توظيف مباشر، نتج منها ثمانية لقاءات توظيف.
يُذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بجدة من أعرق المنشآت التدريبية، وتأسس عام 1369هــ، ويمتلك كادرًا تدريبيًّا مؤهلاً ومتمكنًا بمتوسط خبرة تدريبية تقارب 25 عامًا، ويضم 11 تخصصًا صناعيًّا في مختلف التخصصات التي تتوافق وتلبي احتياجات سوق العمل.