"صناعي جدة" يحصد المركز الأول في التوظيف على مستوى معاهد التدريب التقني بالسعودية

أوضح ذلك مدير المعهد، المهندس حسين البحيري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة بيئة تدريبية محفزة وآمنة ومجهَّزة بأحدث التجهيزات التدريبية، مكَّنت المتدربين بالمعهد من اكتساب المهارات التدريبية التي صنعت منهم كوادر وطنية مؤهلة ومنافسة، تحقق متطلبات سوق العمل.. مثمنًا دعم ومتابعة نائب محافظ التدريب التقني، الدكتور عادل الزنيدي، لجهود المعهد ومواصلة رسالته في تأهيل وتدريب أبناء الوطن، وبناء قدراتهم، والعمل على توظيفهم.