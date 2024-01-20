محليات
محبو الصحاري في مهمة تصوير لـ"الربيع النادر" بالجوف.. هنا "لوحات بديعة"
تأثرت المنطقة بموجات مطرية جعلت الأرض تُخرج نباتها.. زهور بألوان متعددة
اكتست منطقة الجوف باللون البنفسجي في هذا الموسم الربيعي المبكر، الذي يُعَد من المواسم الربيعية النادرة.
وتُعَد منطقة الجوف من مناطق المملكة التي تأثرت بموجات مطرية متتالية منذ دخول موسم الوسم، ودفء نادر استمر طيلة الأيام الماضية؛ مما جعل الأرض تُخرِج نباتها، وتحولت صحاري المنطقة إلى قطعة خضراء وألوان متعددة من زهور النباتات الربيعية؛ لكن الزهور البنفسجية هي الأكثر انتشارًا والتي رسمت لوحة جميلة تملأ صحاريها.
عدسة "سبق" التقطت صورًا للربيع البنفسجي في صحاري محافظة دومة الجندل، في لوحة فنية جذبت محبي الصحاري للاستمتاع بتصوير الربيع النادر في موسمه هذا العام.