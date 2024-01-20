محبو الصحاري في مهمة تصوير لـ"الربيع النادر" بالجوف.. هنا "لوحات بديعة"

وتُعَد منطقة الجوف من مناطق المملكة التي تأثرت بموجات مطرية متتالية منذ دخول موسم الوسم، ودفء نادر استمر طيلة الأيام الماضية؛ مما جعل الأرض تُخرِج نباتها، وتحولت صحاري المنطقة إلى قطعة خضراء وألوان متعددة من زهور النباتات الربيعية؛ لكن الزهور البنفسجية هي الأكثر انتشارًا والتي رسمت لوحة جميلة تملأ صحاريها.