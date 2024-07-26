بالفيديو: الطفلة لمى.. ضحية جديدة للتنمر والأخطاء الطبية
دفعت الطفلة لمى (14 عاماً) حياتها ثمناً للتنمر والأخطاء الطبية بعد أن كانت تحلم في إنهاء معاناتها والتخلص من نظرات وعبارات المتنمّرين من بدانتها التي حولت حياتها إلى كابوس.
وكشف تقرير لبرنامج mbc في أسبوع تفاصيل نهاية مأساوية لضحية تنمر وأخطاء طبية في عمليات السمنة في الأردن، إذ تقول والدتها: "معاناة ابنتي من التنمر كان الدافع الأساسي لقرارها الخضوع لعملية قص المعدة كحل سريع من هذه المعاناة واستجبنا لرغبتها بعد إلحاح شديد منها".
وتضيف شقيقة لمى: "بعد مرور ساعتين من العملية حضر الطبيب، وأخبرني أن وضع أختي حرج جداً، وطلب مني الاتصال بوالدتي لكن محاولات إنقاذها بالإنعاش القلبي فشلت وتوفيت".
وأكدت والدة الضحية لمى أنهم لجأوا للقضاء ليس بهدف الحصول على التعويض المادي، وإنما لمعرفة سبب الوفاة، وحذرت من خطورة التنمر على نفسيات الأطفال حتى لو كان على سبيل المزاح فهو مؤذٍ للمشاعر وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
وكان التقرير قد عرض في بدايته رسالة الطفلة لأسرتها: "إذا مت رنّوا على أمي احكوا لها تدعيلي في الحج، بحبكم وبحبها يا إخواني".