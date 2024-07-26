بالفيديو: الطفلة لمى.. ضحية جديدة للتنمر والأخطاء الطبية

وكشف تقرير لبرنامج mbc في أسبوع تفاصيل نهاية مأساوية لضحية تنمر وأخطاء طبية في عمليات السمنة في الأردن، إذ تقول والدتها: "معاناة ابنتي من التنمر كان الدافع الأساسي لقرارها الخضوع لعملية قص المعدة كحل سريع من هذه المعاناة واستجبنا لرغبتها بعد إلحاح شديد منها".