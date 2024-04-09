"مسك الختام وتمام الكلام".. تدبّرات إلهية وأمثال جليّة.. مختارات من أسرار القرآن

وأكّد "الذكري"، بقوله: إذا أردت أيها الحصيف أن تنال من فقهها، وتقطف من أزهار ربيعها، فادخل إليها من باب فهم الآية بمعرفة تفسيرها، والتي تبدأ بهذه الخطوات: اختر المثل من قائمة الأمثال الموجودة في كتب الأمثال كأمثال القرآن لابن القيم، أو من القرآن مباشرة، ثم اقرأ الآية قراءة المعنى الإجمالي وعليك بكتاب "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" للشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله -.

وأضاف في نصائحه: تأمل في سياق الآية وارتباطها بما قبلها وما بعدها فإنّ معرفة السياق والترابط بين الآيات يزيدك فهماً ويُطلعك على فرائد الفوائد، ولا تغفل عن كتاب" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي.