1.65 مليار ريال من "هدف" لدعم السعوديين.. استثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز التمكين

ومع استمرار هذه الجهود، فمن المتوقع تحقيق المزيد من النجاحات في تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، وذلك عبر زيادة الاستثمارات في برامج التدريب المتخصص والتطوير المهني، كما يهدف صندوق تنمية الموارد البشرية إلى تقديم مزيد من المبادرات التي تواكب احتياجات السوق المتغيرة؛ لضمان بقاء السعوديين في مقدمة القوى العاملة المتميزة، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.