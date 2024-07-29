بعد انتشار الحمير وكثرتها في الأحياء… أهالي مخطط شبرقة بمحافظة القرى يطالبون بتدخل عاجل

وقال أهالي مخطط شبرقة بمنطقة الباحة لـ"سبق" إن الحمير تصدر أصواتًا عالية ومزعجة بشكل مستمر، خاصة خلال ساعات الليل، مما يسبب اضطرابات في النوم ويؤثر سلبًا على راحة الأهالي، وتنتشر الحمير بشكل عشوائي في الشوارع والطرقات وتأكل الأشجار التي تزرع عند المنازل، مما يؤثر سلبًا على المظهر الجمالي للمناطق السكنية، وهذا الانتشار يساهم في تشويه المنظر العام ويعكس صورة سلبية عن الأحياء المتضررة.