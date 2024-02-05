محليات

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 177 كجم قات في الحرث

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 177 كجم قات في الحرث

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 177 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود بجازان

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org