النصر بوجه جديد وتعاقدات كبيرة جاهز للمنافسة في دوري أبطال آسيا

ومع تأثيرات جائحة كوفيد-19، أقيمت منافسات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في الدوحة، حيث تمكن النصر من التفوق في دور الـ16 على مواطنه التعاون 1-0 وسجل الهدف حمدالله، بعد ذلك تقابل مع فريق آخر من السعودية وهو الأهلي، وتمكن من تحقيق الفوز 2-0، قبل خوض مواجهة الدور قبل النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني، وفي تلك المباراة لاح النهائي في الأفق بعدما تقدم الفريق السعودي عبر هدف حمدالله من ضربة جزاء، ولكن بيرسيبوليس أدرك التعادل من خلال هدف مهدي عبدي، قبل أن يفوز بفارق ركلات الترجيح إثر إهدار المدافع مايكون لتسديدته.