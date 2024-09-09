مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان في حالة طارئة يستخرج "قطعة خشبية" من عين طفل عمره 4 سنوات

وأوضح أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود جسم غريب بطول 1 سم وعرض 4 مللم، في محجر العين اليمنى، بالمنطقة الواقعة ما بين العظم والعين، مع عدم وجود أية عدوى أو التهابات وسلامة المقلة.. وعلى الفور تم التدخل الجراحي العاجل؛ وذلك للحيلولة دون إصابة الطفل بالعدوى، أو حدوث أية مضاعفات قد تصل إلى فقدان الرؤية لا سمح الله.