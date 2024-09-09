مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان في حالة طارئة يستخرج "قطعة خشبية" من عين طفل عمره 4 سنوات

تَمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، عبر فريق طبي متخصص، من إنقاذ عين طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، كان قد تعرض لحادث أثناء اللعب بالمنزل، أصيب على إثره بدخول قطعة خشبية إلى محجر العين اليمنى.
هذا ما أوضحه الدكتور محمد صالح استشاري طب وجراحة العيون، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد الألماني والزمالة في طب وجراحة العيون.
وأضاف: عند وصول الطفل بصحبة والدته للعيادة، وسماع شكوى الأم وعمل الفحص السريري، تَبَين أن حادث الطفل نتج عنه جرح صغير بالجفن العلوي بالعين اليمنى؛ مما سبب انتفاخًا متزايد في منطقة العين.. وعلى الفور قرر الفريق الطبي إخضاع الطفل لفحوصات دقيقة بالأشعة السينية والتصوير الطبقي (C.T Scan) والتحاليل المخبرية.
وأوضح أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود جسم غريب بطول 1 سم وعرض 4 مللم، في محجر العين اليمنى، بالمنطقة الواقعة ما بين العظم والعين، مع عدم وجود أية عدوى أو التهابات وسلامة المقلة.. وعلى الفور تم التدخل الجراحي العاجل؛ وذلك للحيلولة دون إصابة الطفل بالعدوى، أو حدوث أية مضاعفات قد تصل إلى فقدان الرؤية لا سمح الله.
وأكد أنه عقب اتخاذ كل التدابير اللازمة، أخضع الطفل لعملية جراحية استغرقت 35 دقيقة تحت التخدير الكامل، تم فيها استئصال الجسم الغريب وتنظيف مكان الجرح، نُقِل بعدها الطفل إلى جناح التنويم. كما تَبين من المعاينة للكتلة أنها قطعة خشبية عبارة عن بقايا قلم تلوين كان الطفل يلهو به.
وفي الختام قال الدكتور محمد صالح إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد وبدون مضاعفات؛ إذ أبانت الكشوفات الأولية بعد العملية تحسّن حالة الطفل، وقد خرج من المستشفى في اليوم التالي للعملية وهو بصحة جيدة.