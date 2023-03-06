"المؤتمر العدلي" يستعرض مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي

ولفتوا إلى أن التكنولوجيا باتت جزءًا أساسياً من العملية العدلية، من خلال تقديمها للعديد من الخدمات للمستخدمين، وأن التجربة الحالية تؤكد أننا حققنا تقدمًا كبيرًا مقارنة بما كان في السنوات السابقة .