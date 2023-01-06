معالج ومختص نفسي يحذر من خطورة "الشبو" ويوضح آثاره المدمرة

وأضاف "الخيران" أن "ما نلمسه ونشاهده من خلال الخطب التي تقوم بدور كبير في حل قضايا المجتمع (طلاق – مخدرات - فساد إرهاب - جماعات ضالة)"، مختتماً تغريدته بالتأكيد على ما تقدمه الوزارة ومنسوبيها والخطباء للمجتمع من رسائل توعوية وتثقيفية بخطورة هذه السموم، راجياً من المسئولين بوزارة الشؤون الإسلامية التكثيف وتكرار الخطب التي لها أثر إيجابي على جميع أفراد المتجمع وخاصة الشباب.