"الجطيلي" يرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على تعيينه سفيراً للمملكة لدى أذربيجان

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الحمد الجطيلي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بمناسبة الثقة الغالية بتعيينه سفيراً للمملكة لدى جمهورية أذربيجان، مؤكداً أن هذه الثقة وسام شرف وعز وفخر، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن والعمل وفق التطلعات لتعزيز مسيرة التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وجدد "الجطيلي" عقب أدائه القسم أمام خادم الحرمين الشريفين التأكيد على أن هذا التعيين هو مصدر اعتزاز كبير له للقيام بالواجب المناط به بما يحقق التطلعات في تمثيل أقدس بلد يحمل لواء خدمة الحرمين الشريفين والمسلمين بالعالم.
كما قدم "الجطيلي" شكره وتقديره لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على دعمه المستمر لكافة منسوبي وزارة الخارجية للقيام بالمهام الموكلة لتمثيل هذه الدولة العظيمة في الخارج وبما يحقق رسالتها السامية في خدمة الإنسانية جمعاء وتعزيز العلاقات مع دول العالم لتحقيق المصالح المشتركة.