"الجطيلي" يرفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على تعيينه سفيراً للمملكة لدى أذربيجان

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الحمد الجطيلي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بمناسبة الثقة الغالية بتعيينه سفيراً للمملكة لدى جمهورية أذربيجان، مؤكداً أن هذه الثقة وسام شرف وعز وفخر، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن والعمل وفق التطلعات لتعزيز مسيرة التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.