وزير النقل: أنفقنا حتى الآن 200 مليار ريال من الاستثمارات المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

وبيَّن "الجاسر"؛ أن التعاون الإستراتيجي بين القطاعَيْن العام والخاص لعب دوراً أساسياً في تحقيق تلك الإنجازات، مشيراً إلى أن المملكة قامت بتحقيق قفزات في الاستدامة باستخدام السكك الحديدية، حيث تمّ خلال العام الماضي إزاحة مليون شاحنة من الشوارع، وتمّ استبدالها عبر خطوط نقل السكك الحديدية، وهو ما أسهم في التقليل من الانبعاثات.