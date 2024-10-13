وزير النقل: أنفقنا حتى الآن 200 مليار ريال من الاستثمارات المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية؛ إنه تمّ حتى الآن إنفاق نحو 200 مليار ريال من الاستثمارات المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تمّ إطلاقها منتصف عام 2021.
وأوضح "الجاسر"؛ خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى اللوجستي العالمي المنعقد بالرياض خلال الفترة 12 ـ 14 أكتوبر 2024، أن تلك الاستثمارات ترجمت إلى قفزاتٍ نوعية في القطاع؛ ما سمح للمملكة بتصدُّر المراتب العالمية في عددٍ من المؤشرات.
وبيَّن "الجاسر"؛ أن التعاون الإستراتيجي بين القطاعَيْن العام والخاص لعب دوراً أساسياً في تحقيق تلك الإنجازات، مشيراً إلى أن المملكة قامت بتحقيق قفزات في الاستدامة باستخدام السكك الحديدية، حيث تمّ خلال العام الماضي إزاحة مليون شاحنة من الشوارع، وتمّ استبدالها عبر خطوط نقل السكك الحديدية، وهو ما أسهم في التقليل من الانبعاثات.