"مجلس الشورى" يصعد بطلاب الطائف إلى دور الأربعة في برنامج المسابقات "فرسان التعليم"

وفي مرحلة القدية تنافس الفريقان على الإجابة عن الأسئلة العشرة. وكان فرسان الطائف الأسرع في الإجابة عندما أجابوا عن أسئلة تناولت درجة حرارة تجمد الماء (32 درجة)، واسم وزير الثقافة السعودي الحالي (الأمير بدر بن عبدالله)، والشيء الذي يتوقع معه سلوك الأشياء في الطبيعة (القانون)، فيما لم يتمكنوا من الإجابة عن سؤال يتناول اسم أول امرأة خليجية حصلت على الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية (حياة سندي).