وزير الخارجية يُشارك في الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجموعة G7 بشأن الشرق الأوسط

شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم ، في الجلسة الموسّعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) مع نظرائهم من بعض الدول العربية، التي حملت عنوان (معًا لاستقرار الشرق الأوسط)، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية.
وألقى سموه خلال الجلسة كلمة شدد فيها على أهمية تعزيز الشراكات المتعددة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما تطرق للمستجدات في غزة ولبنان ،مشددًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات دون قيود، والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة عبر حل الدولتين.
كما شدد سموه على ضرورة خفض التصعيد في لبنان واحترام سيادته، بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى التوصل لحل دائم للأزمة في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية فيها.
حضر اللقاء ، الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.