وزير الخارجية يُشارك في الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية مجموعة G7 بشأن الشرق الأوسط

شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم ، في الجلسة الموسّعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) مع نظرائهم من بعض الدول العربية، التي حملت عنوان (معًا لاستقرار الشرق الأوسط)، بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية.