شركة "المزيني": جزءٌ من مشروع "بوابة الشرق" تضرَّر.. ونتكفل بصيانة الأضرار

أعربت شركة "المزيني" العقارية اليوم الجمعة عن أسفها لحدوث مشكلة تجمُّعات مياه في أحد أجزاء مشروع "بوابة الشرق"، مشددة على أنها تعمل على حل المشكلة مع الجهات المعنية على وجه السرعة.
وقالت الشركة في بيان لها، وصل "سبق": "إن عدد الفيلات السكنية المتضررة 37 فيلا من أصل 2.129 فيلا، ونأسف لمالكي الفيلات السكنية أعلاه، وسنقوم بمعالجة مشكلة التجمعات المائية بشكل عاجل".
وأضافت: "فِرق العمل الخاصة بالشركة تعمل على معالجة تجمُّع المياه بمشاركة وإشراف أمانة منطقة الرياض، وذلك عبر سَحب المياه، وفتح مجرى لتصريفها على الوادي المجاور. وهي تعمل ما بوسعها لمعالجة دائمة لهذا الأمر".
وتابعت الشركة: "شبكة السيول بالمشروع تم تسليمها لأمانة منطقة الرياض؛ وفي ذلك تأكيد بأن تخطيط المشروع وبنيته التحتية تم تنفيذهما حسب المخططات المعتمدة، وتم تسليم البنيته التحتية للجهات المعنية بالجودة المطلوبة، وتعمل بكفاءة، وقد تم اعتمادها من قِبل أمانة منطقة الرياض لمطابقتها للاشتراطات والمواصفات".
وأشارت شركة "المزيني" العقارية إلى أن تجمُّع المياه وقع في أحد شوارع المشروع فقط نتيجة عدم البدء بأعمال تهيئة مشروع وادي البرشاعة، أحد فروع وادي السلي الذي يُعتبر من خارج نطاق عمل الشركة؛ وهو ما تسبَّب في ارتداد المياه على الطريق؛ وتسبب في تجمُّع المياه.
وقالت الشركة: "نعمل على إيجاد حل دائم لهذا التحدي الخارج عن نطاق عملنا، أو السماح لنا رسميًّا من قِبل الجهات المعنية في مشروع وادي السلي لعمل اللازم، وسنقوم بتحمُّل التكاليف لحل المشكلة، وإلا ستتكرر هذه المشكلة مع كل حالة مطرية قادمة".
وأكدت إدارة المشروع لملاك "بوابة الشرق" أن أي أضرار تلحق بالوحدات السكنية ستقوم بصيانتها لمدة عام مجانًا بموجب بنود الضمان الذي يندرج تحت مسؤولية إدارة المشروع.
وقالت الشركة إنه "بناء على قِيَمنا والتزامنا التام تجاه عملائنا، نعلن استعدادنا الكامل للموافقة على أي طلب فسخ عقد وحدة متضررة، وإعادة المبالغ التي تم دفعها أثناء الشراء وفقًا لإجراءات لجنة البيع على الخارطة، وذلك من منطلق التزامنا الدائم والمستمر لعملائنا".
وشدَّدت الشركة على أنها تعمل وجميع الجهات المختصة بكل حرص لمعالجة الموضوع الخارج عن إرادة الجميع، مُوجِّهة الشكر لأمانة منطقة الرياض على مجهوداتها وسعيها لحل الإشكالية، وتصريف المياه.