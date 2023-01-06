شركة "المزيني": جزءٌ من مشروع "بوابة الشرق" تضرَّر.. ونتكفل بصيانة الأضرار

وأشارت شركة "المزيني" العقارية إلى أن تجمُّع المياه وقع في أحد شوارع المشروع فقط نتيجة عدم البدء بأعمال تهيئة مشروع وادي البرشاعة، أحد فروع وادي السلي الذي يُعتبر من خارج نطاق عمل الشركة؛ وهو ما تسبَّب في ارتداد المياه على الطريق؛ وتسبب في تجمُّع المياه.