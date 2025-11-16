NHC تستقبل الزوار بعروض حصرية في أكبر جناح بمعرض سيتي سكيب العالمي غدًا

وستتواجد NHC هذا العام لتأكيد حضورها كأكبر مطور عقاري في المنطقة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في قطاع التطوير العقاري، عبر أكبر جناح في المعرض على مساحة تصل إلى 3,700 متر مربع، حيث ستستعرض من خلاله مجموعة من مشاريعها الكبرى ووجهاتها العمرانية المبتكرة التي توفر حلولاً سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة. كما ستتيح للزوار فرصة التعرّف على أحدث التقنيات الذكية التي طوّرتها لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءته، وستكشف عن إطلاقات جديدة لمشاريع نوعية، إلى جانب تقديم عروض خاصة لزوار المعرض الراغبين في الشراء والتملك في وجهاتها العمرانية في مختلف مناطق المملكة.