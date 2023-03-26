أمطار أبها.. استنفار للجهات المختصة والأمانة تباشر شفط تجمعات المياه و"سبق" ترصد

شهدت مدينة أبها اليوم، هطول أمطار متوسطة، نتج عنها سيول وارتفاع لمنسوب المياه ببعض الشوارع، ما تسبب في وقوع بعض الحوادث المرورية وتعطل مركبات وعرقلة لحركة السير، ولا تزال التجمعات المائية التي طالت أغلب الشوارع تشكل خطرًا على سلامة مرتادي تلك الطرق .