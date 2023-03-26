أمطار أبها.. استنفار للجهات المختصة والأمانة تباشر شفط تجمعات المياه و"سبق" ترصد

شهدت مدينة أبها اليوم، هطول أمطار متوسطة، نتج عنها سيول وارتفاع لمنسوب المياه ببعض الشوارع، ما تسبب في وقوع بعض الحوادث المرورية وتعطل مركبات وعرقلة لحركة السير، ولا تزال التجمعات المائية التي طالت أغلب الشوارع تشكل خطرًا على سلامة مرتادي تلك الطرق .
بدورها رصدت "سبق" الحالة المطرية التي شهدتها المدينة وسط انتشار كبير للجهات المعنية لتوعية الجميع والتعامل مع أي مستجدات قد تحدث لا سمح الله .
وهرعت معدات أمانة عسير للتعامل مع تلك التجمعات المائية بشفطها عبر صهاريج ضخمة، فضلًا عن تنظيف أماكن التصريف التي قد تسبب بعض المنقولات التي جرفتها السيول في إنسدادها.
يذكر أن الأمطار استمرت إلى قبل قليل، وكانت إدارة تعليم عسير قد وجهت بإحالة الدراسة عبر منصة مدرستي، نظرًا للحالة المطرية المتوقعة .