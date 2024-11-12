مُعدية للغاية وتنتشر بسهولة.. بادر بتطعيم طفلك ضد الحصبة من عمر 6 أشهر حتى 18 سنة

وأكد أنها مُعدية للغاية، وتنتقل عبر الهواء من خلال عطس الشخص المصاب، ويمكنها الانتشار بسهولة وسرعة كبيرة في الأماكن المزدحمة. مشيرًا إلى أن أفضل وسيلة للوقاية منها هي إعطاء اللقاح كجرعة واحدة إضافية حتى وإن سبق تلقيه سابقًا.