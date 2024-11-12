مُعدية للغاية وتنتشر بسهولة.. بادر بتطعيم طفلك ضد الحصبة من عمر 6 أشهر حتى 18 سنة

نصحت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" بأهمية المبادرة بتطعيم الأطفال ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، من عمر 6 أشهر إلى 18 سنة، عبر زيارة أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية.
وتفصيلاً، أوضح حساب "عش بصحة" على "إكس" أن الحصبة ليست مجرد طفع جلدي بسيط، وقد تكون خطيرة خاصة للأطفال الرضع والنساء الحوامل ومن يعانون ضعفًا في الجهاز المناعي.
وأكد أنها مُعدية للغاية، وتنتقل عبر الهواء من خلال عطس الشخص المصاب، ويمكنها الانتشار بسهولة وسرعة كبيرة في الأماكن المزدحمة. مشيرًا إلى أن أفضل وسيلة للوقاية منها هي إعطاء اللقاح كجرعة واحدة إضافية حتى وإن سبق تلقيه سابقًا.