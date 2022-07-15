سبقه إليها رئيسان أمريكيان.. "بايدن" في "عروس البحر الأحمر" وهذه معالمها

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى السعودية، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في 20 يناير 2021، والثانية عشرة لثامن رئيس للولايات المتحدة خلال 5 عقود؛ حيث حطت طائرة الرئيس الأمريكي بايدن في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
وتعد زيارة الرئيس "بايدن" لجدة هي الثالثة لرئيس أمريكي؛ حيث كان الرئيس نيكسون قد زار جدة عام 1974، وزارها الرئيس بوش الأب عام 1990م.
ومحافظة جدة هي مهد لفنون وموسيقى جابت العالم، ومزار عالمي لثقافات متنوعة ونابضة بالحياة، وتمتلك العديد من المعالم التاريخية والسياحية.
ومن بين المعالم السياحية والترفيهية في جدة: ملاهي الشلال، ونافورة الملك فهد وفقيه أكواريوم، وكذلك متحف الطيبات، بالإضافة إلى الأسواق الشعبية في جدة، ورد سي مول، والعرب مول.
كما يجب ألا نغفل جدة التاريخية التي تضم عددًا من المعالم والمباني الأثرية والتراثية، مثل آثار سور جدة وحاراتها التاريخية: حارة المظلوم، وحارة الشام، وحارة اليمن، وحارة البحر.
كما يوجد بها عدد من المساجد التاريخية أبرزها: مسجد عثمان بن عفان، ومسجد الشافعي، ومسجد الباشا، ومسجد عكاش، ومسجد المعمار، وجامع الحنفي، إضافة إلى الأسواق التاريخية، وفي 21 يونيو 2014 أدرجت ضمن مواقع التراث العالمي.
وتمتاز المحافظة بكورنيش جدة المجدد الذي يمتدّ على مسافة 4 كيلومترات، وتوجد فيه ساحات لعب للأطفال وميادين.
يُذكر أن "جدة" تُعد مقصدًا سياحيًّا نوعيًّا بامتياز على مدار العام؛ نظير المقومات السياحية المتكاملة التي تمتلكها عروس البحر الأحمر عن غيرها بوصفها وجهةً سياحية مميزة على مستوى المنطقة.