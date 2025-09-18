بمناسبة اليوم الوطني 95.. "بر الشرقية" تنظم ندوة إعلامية بعنوان: إعلام الوطن… أثر يتجاوز الرسالة

أقامت جمعية البر بالمنطقة الشرقية ندوة إعلامية بعنوان: "إعلام الوطن.. أثر يتجاوز الرسالة"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء في القطاع الإعلامي والقطاع غير الربحي.
وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية شملت: دور الإعلام في صناعة الانتماء الوطني، والتحول الرقمي وأثره في نشر الرسالة، إضافةً إلى المسؤولية والأثر في صياغة الخطاب الإعلامي. وشهدت الندوة نقاشات ثرية حول أفضل الممارسات الإعلامية واستعراض تجارب ملهمة تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وبناء الأثر المجتمعي.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم أبوعباة، أن انعقاد هذه الندوة يأتي تجسيدًا لدور الجمعية في تمكين الإعلام كقوة وطنية مؤثرة، موضحًا أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للرسالة، بل أصبح أداة فاعلة في تعزيز القيم الوطنية، وصناعة التغيير الإيجابي، وبناء جسور الثقة مع المجتمع.
وأضاف: "حرصنا في الجمعية على أن تتزامن هذه الندوة مع مناسبة اليوم الوطني لنؤكد على رسالة إعلام الوطن الذي يتجاوز حدود الخبر إلى صناعة أثر وطني وإنساني يعكس روح المملكة ورؤيتها الطموحة 2030. وحين اختارت المملكة أن تجعل رؤيتها طريقاً للتغيير، كانت الرسالة واضحة: أن التنمية مشروع وطني مشترك، وأن كل قطاع شريك في بناء الحاضر وصياغة المستقبل".
كما شاركت في الندوة الدكتورة هدى أبو السمح، مديرة مركز القيادة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مؤكدة أن التحول الرقمي في الإعلام اليوم ليس خيارًا بل شرطًا للبقاء والتأثير، لافتةً إلى أن الخوارزميات باتت "محررًا خفيًا" يوجه ما نطلع عليه ونناقشه، وأن المصداقية لم تعد مرتبطة بالمصدر فقط، بل أيضًا بتفاعل المتلقي وقدرته على التحقق من صحة الأخبار وسط بحر من المعلومات الرقمية.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فنيس، خبير الاتصال المؤسسي والتسويق، أن الإعلام هو قلب الهوية ورسالة المؤسسة إلى جمهورها، حيث يعكس الخطاب الإعلامي رؤية واضحة ويلامس وجدان الناس كممكّن مؤثر لصناعة الإلهام وتعزيز الثقة، معتبرًا أن المحتوى الإعلامي يمثل رسالة نبيلة تمنح المؤسسة مكانتها وتعزز دورها الوطني والمجتمعي.
كما شارك الإعلامي جاسم العثمان، مؤكدًا على دور المواطن في خدمة وطنه وتعزيز الولاء والانتماء الوطني، مما أضفى بعدًا إضافيًا على النقاش ورسّخ أهمية تكامل الأدوار بين الإعلام والمجتمع في خدمة الوطن.