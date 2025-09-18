بمناسبة اليوم الوطني 95.. "بر الشرقية" تنظم ندوة إعلامية بعنوان: إعلام الوطن… أثر يتجاوز الرسالة

كما شاركت في الندوة الدكتورة هدى أبو السمح، مديرة مركز القيادة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مؤكدة أن التحول الرقمي في الإعلام اليوم ليس خيارًا بل شرطًا للبقاء والتأثير، لافتةً إلى أن الخوارزميات باتت "محررًا خفيًا" يوجه ما نطلع عليه ونناقشه، وأن المصداقية لم تعد مرتبطة بالمصدر فقط، بل أيضًا بتفاعل المتلقي وقدرته على التحقق من صحة الأخبار وسط بحر من المعلومات الرقمية.