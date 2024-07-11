الأفواج الأمنية بـ"فرشة عسير" تحبط تهريب 72 كجم قات في عمليتين منفصلتين

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة عسير من توجيه ضربتين ناجحتين لمحاولات تهريب المخدرات في محافظة الفرشة.
وفي العملية الأمنية الأولى، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (72) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
أما العملية الثانية، فشهدت قيام دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير بالقبض على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.