الأمن البيئي يستعرض طائرة "عاصف 2" بتقنيات الذكاء الاصطناعي في معرض "صنع في السعودية"

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية تحت شعار "أبشر.. صنع في السعودية" في النسخة الثالثة من معرض صنع في السعودية، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025م، عبر استعراض طائرة دون طيار "عاصف 2" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتُستخدم الطائرة في مهام الاستطلاع والمراقبة الجوية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
واطّلع زوّار جناح الوزارة على قدرات الطائرة، التي تشمل حساسات دقيقة للإقلاع والهبوط، ونظام تتبع متقدم لجمع البيانات حتى في أصعب التضاريس، مما يُعزز من كفاءة الرصد البيئي والالتزام بالأنظمة البيئية.