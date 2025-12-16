الأمن البيئي يستعرض طائرة "عاصف 2" بتقنيات الذكاء الاصطناعي في معرض "صنع في السعودية"

تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن جناح وزارة الداخلية تحت شعار "أبشر.. صنع في السعودية" في النسخة الثالثة من معرض صنع في السعودية، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025م، عبر استعراض طائرة دون طيار "عاصف 2" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.