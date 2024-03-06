أمير الرياض يستقبل منسوبي جمعية "نقاء" وينوّه بدورها الريادي

قام وفدٌ من جمعية نقاء لمكافحة التدخين، برئاسة نائب رئيس المجلس سعد محمد العشيوي، والإدارة التنفيذية للجمعية، بزيارة أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم.
وخلال اللقاء اطّلع أمير المنطقة على التقرير السنوي للجمعية للعام 2023م، والذي تضمّن إنجازات الجمعية في مجال مكافحة التدخين، وخططها المستقبلية.
كما استعرض الوفدُ حصولَ الجمعية على جائزة المركز الأول للمشاركة الإبداعية في مسابقة مكين لمكافحة التدخين على مستوى الوطن العربي، بمسار التوعية في البيئات التعليمية.
وقدّم الوفدُ شرحًا للبرامج والفعاليات التوعوية والعلاجية التي أسهمت الجمعية في تقديمها؛ وذلك من خلال مختلف قنواتها ووسائلها.
ونوّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى جهود جمعية نقاء لمكافحة التدخين، مؤكدًا أهمية دورها في حماية المجتمع من مخاطر التدخين.
وأكد "العشيوي" التزامَ الجمعية بمواصلة العمل على نشر الوعي بمخاطر التدخين، وتقديم المساعدة للمدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة.
وأضاف العشيوي: "أن حصول الجمعية على جائزة المركز الأول في مسابقة مكين لمكافحة التدخين على مستوى الوطن العربي؛ هو شرف كبير لنا، ويعكس التزامنا بتقديم برامج وفعاليات توعوية فعالة تساهم في مكافحة التدخين وحماية المجتمع من مخاطره.