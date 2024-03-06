أمير الرياض يستقبل منسوبي جمعية "نقاء" وينوّه بدورها الريادي

وأضاف العشيوي: "أن حصول الجمعية على جائزة المركز الأول في مسابقة مكين لمكافحة التدخين على مستوى الوطن العربي؛ هو شرف كبير لنا، ويعكس التزامنا بتقديم برامج وفعاليات توعوية فعالة تساهم في مكافحة التدخين وحماية المجتمع من مخاطره.