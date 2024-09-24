وزير الخارجية يلتقي نظيرته البوليفية ويوقعان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا، وذلك في مقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.