مركز عمليات الرياض الذكية يدير 48 طريقًا مؤدية لمؤتمر "ليب 23"

وخصص المركز 20 ألف موقف سيارة حول المؤتمر، وجهز أكثر من 3 آلاف موقف إضافي في مدة لم تتجاوز 72 ساعة قبل افتتاح المؤتمر، وجرى تنفيذ 11 ألف رحلة للنقل المشترك استفاد منها أكثر من 51 ألف زائر للمؤتمر في أيامه الأربعة، كما تم تسجيل 1232 رحلة لحافلات النقل الترددي خدمت أكثر من 25 ألف زائر خلال الفترة نفسها.