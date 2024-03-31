إنقاذ عائلة من 10 أفراد دهمتهم السيول بوادي لجب
تم إنقاذ عائلة مكونة من 10 أفراد، دهمتهم السيول بوادي لجب، في عمل بطولي من أهالي الريث، امتد إلى قيام يحيى بن محمد الريثي، صاحب المنزل الأقرب لموقع الحادثة، باستضافتهم بمنزله، وتقديم وجبة الإفطار فضيافة العشاء، بحضور عدد من أبناء الريث، ثم تسليمهم سيارته الخاصة للعودة بها إلى مقر إقامتهم بنجران.
وقالت مصادر مطلعة لـ"سبق" إن تفاصيل القصة بدأت عند الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس عندما توجه عدد من الشباب كعادتهم لمسح وادي لجب مع كل قطرة مطر يشهدها المكان، لكنهم فوجئوا بانهمار شلال وادي لجب، ومحاصرتهم من السيل في المدخل. وكان الشباب خلف صاحب السيارة إلا أن مركبته لم تكن ذات دفع رباعي؛ فطلبوا منه سرعة الخروج إلا أن قوة السيل حالت دون ذلك، فقاموا بالمغامرة والاقتراب من المركبة التي تقل العائلة المكونة من عشرة أفراد، الأب وزوجته وأبنائه، ونجحوا في إخراجهم إلى مكان آمن.