إنقاذ عائلة من 10 أفراد دهمتهم السيول بوادي لجب

وقالت مصادر مطلعة لـ"سبق" إن تفاصيل القصة بدأت عند الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس عندما توجه عدد من الشباب كعادتهم لمسح وادي لجب مع كل قطرة مطر يشهدها المكان، لكنهم فوجئوا بانهمار شلال وادي لجب، ومحاصرتهم من السيل في المدخل. وكان الشباب خلف صاحب السيارة إلا أن مركبته لم تكن ذات دفع رباعي؛ فطلبوا منه سرعة الخروج إلا أن قوة السيل حالت دون ذلك، فقاموا بالمغامرة والاقتراب من المركبة التي تقل العائلة المكونة من عشرة أفراد، الأب وزوجته وأبنائه، ونجحوا في إخراجهم إلى مكان آمن.