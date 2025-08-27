فرصة عقارية استثمارية استثنائية من الدرعية في مزاد رمز الدرعية

تعلن شركة هوية للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة مزاد "رمز الدرعية" الهجين وذلك يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 حضوريًا الساعة: 04:30 في عبية نجد في الرياض وإلكترونيًا عبر منصة سومتك للمزادات.
ويطرح المزاد فرصة عقارية نادرة بمساحة ومزايا مميزة ضمن موقع حيوي واستراتيجي في الدرعية.
العقار عبارة عن أرض مُقام على جزء منها مزرعة بمساحة 668,683.59 متر مربع وتقع ضمن شبكة من الطرق الشريانية على طريق الامام سعود بن فيصل مباشرة وبالقرب من طريق الملك خالد وطريق الملك سلمان.
ومحاطة بأهم معالم الرياض النوعية ومشاريعها الكُبرى والسياحية مثل مشروع بوابة الدرعية ومشروع المربع والمسار الرياضي.
تتألق هذه الفرصة الاستثنائية بموقعها ضمن الدرعية والتي تمثل وجهة نوعية للسائحين والزائرين، ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الكبرى، كما ترحب شركة هوية للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية: 0558337036 – 0558242549