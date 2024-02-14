"روح السعودية" راعٍ بلاتيني لدوري روشن السعودي للمحترفين

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة؛ للترويج للسعودية كوجهة سياحية بارزة على مستوى المنطقة والعالم؛ من خلال الاستفادة من الزخم والمتابعة المحلية والعالمية للدوري السعودي الذي يضم أبرز نجوم العالم، كما تُعَد هذه الاتفاقية خطوةً هامة ضمن استراتيجية التحول الخاصة بدوري روشن السعودي الهادفة إلى زيادة متابعة وانتشار الدوري؛ ليصبح أحد أهم البطولات على مستوى العالم.