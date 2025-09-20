شاين تفوز بجائزة أفضل وكالة توظيف في حفل جوائز السعودية للفعاليات 2025

تُوّجت شركة شاين إحدى أبرز شركات التوظيف والخدمات المساندة للفعاليات والتجارب في المملكة، بجائزة أفضل وكالة توظيف خلال حفل جوائز السعودية للفعاليات 2025 الذي أقيم في الرياض. ويعكس هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة الشركة الشابة والطموحة، ويحتفي بمساهماتها البارزة في دعم قطاع الفعاليات والضيافة والترفيه المزدهر في المملكة.
وقد اختيرت شاين من بين مجموعة قوية من المنافسين الإقليميين، لتحصد هذه الجائزة للمرة الثانية بعد فوزها بجائزة أفضل وكالة توظيف في حفل جوائز الفعاليات في الشرق الأوسط 2024، مما يؤكد ريادتها في تقديم حلول متكاملة واحترافية لتوظيف الكوادر في أبرز وأضخم الفعاليات التي تستضيفها المملكة. وخلال عام 2025 فقط، شاركت شاين في إنجاح فعاليات مرموقة شملت بينالي الفنون الإسلامية، سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في السعودية، كأس السعودية، سباقات الفورمولا إي، وبطولة التنس للمحترفين ATP، لترسّخ مكانتها كشريك استراتيجي وموثوق في تنظيم تجارب استثنائية عالمية المستوى.
ومنذ تأسيسها عام 2020، حققت شاين نمواً متسارعاً من خلال دمج الابتكار في أساليب التوظيف مع التزام راسخ برعاية الكفاءات الوطنية. ولم تعد الشركة تقتصر على كونها مزوّداً للكوادر، بل أصبحت تبني مجتمعاً من المحترفين القادرين على الارتقاء بمعايير الخدمة في المنطقة، بما يشمل مجالات الضيافة والبروتوكول والأدوار التشغيلية.
وقال سعيد الهاشل، الرئيس التنفيذي لشركة شاين: "على مدى السنوات الخمس الماضية، عملنا على بناء مجتمع مهني مستدام ومتنوع في مختلف مناطق المملكة. وشهد هذا العام محطة فارقة، حيث أقمنا لأول مرة حفلتين موسيقيتين في العُلا بكفاءات محلية من أبناء المنطقة بنسبة 100%، أشرفوا بالكامل على تجربة الزوار. هذا النموذج يعكس كيف يساهم تطوير المهارات في تعزيز النمو المهني وإعادة استثمار الدخل في المنطقة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. إن هذا الفوز هو تكريم لفريقنا وشركائنا، وللقيادة الرشيدة التي تجعل من المملكة مركزاً عالمياً للفعاليات الكبرى."
وتكمن قوة شاين في استراتيجياتها المبتكرة للتفاعل مع الكفاءات، وما توفره من فرص تدريب وتطوير تفتح آفاقاً للنمو المهني. كما وسّعت الشركة نطاق خدماتها لتشمل قطاع الأغذية والمشروبات عبر إطلاق "ملّاس"، الذراع الجديدة للتوظيف وتوريد الكفاءات في مجال الضيافة والمطاعم. وجاءت ملّاس بروح الشغف والتفاني ذاتها التي انطلقت منها شاين، بهدف بناء مجتمع محلي من الطهاة ومقدمي الطعام والشراب والكوادر المتخصصة لرفد صناعة الأغذية والمشروبات المزدهرة في المملكة.
وأضاف الهاشل: "هذه الجائزة ليست مجرد تكريم، بل هي احتفاء بالإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة. وهي تدفعنا لمواصلة رفع المعايير، والابتكار، والاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية، تماشياً مع النمو المتسارع لقطاع الفعاليات والضيافة في السعودية."
تجدر الإشارة إلى أن حفل جوائز السعودية للفعاليات يُكرّم روّاد صناعة الفعاليات في المملكة، ويسلط الضوء على المؤسسات والأفراد الذين يتجاوزون حدود الإبداع والابتكار لتقديم تجارب غير مسبوقة. ويؤكد فوز شاين بهذا اللقب ليس فقط على مسيرتها التصاعدية، بل وعلى دورها المحوري في تشكيل مستقبل خدمات التوظيف المساندة للفعاليات في المملكة.