شاين تفوز بجائزة أفضل وكالة توظيف في حفل جوائز السعودية للفعاليات 2025

وقال سعيد الهاشل، الرئيس التنفيذي لشركة شاين: "على مدى السنوات الخمس الماضية، عملنا على بناء مجتمع مهني مستدام ومتنوع في مختلف مناطق المملكة. وشهد هذا العام محطة فارقة، حيث أقمنا لأول مرة حفلتين موسيقيتين في العُلا بكفاءات محلية من أبناء المنطقة بنسبة 100%، أشرفوا بالكامل على تجربة الزوار. هذا النموذج يعكس كيف يساهم تطوير المهارات في تعزيز النمو المهني وإعادة استثمار الدخل في المنطقة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. إن هذا الفوز هو تكريم لفريقنا وشركائنا، وللقيادة الرشيدة التي تجعل من المملكة مركزاً عالمياً للفعاليات الكبرى."