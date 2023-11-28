للاطلاع على الأعمال ونِسَب الإنجاز.. "الدلامي" يتفقد شبكات الطرق بمدن ومحافظات القصيم

ووقف الدلامي برفقة عدد من قيادات المنظومة، على سير الأعمال؛ بهدف الاطلاع على مستوى شبكة الطرق وجودة الأعمال، وسير جميع المشاريع بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي وزوار المنطقة، وبما يضمن التأكد من نِسَب الإنجاز لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.