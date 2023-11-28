للاطلاع على الأعمال ونِسَب الإنجاز.. "الدلامي" يتفقد شبكات الطرق بمدن ومحافظات القصيم

تَفقد الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، شبكات الطرق في عدد من مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم.
ووقف الدلامي برفقة عدد من قيادات المنظومة، على سير الأعمال؛ بهدف الاطلاع على مستوى شبكة الطرق وجودة الأعمال، وسير جميع المشاريع بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي وزوار المنطقة، وبما يضمن التأكد من نِسَب الإنجاز لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تُعَد الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة اللازمة.
وتتمتع منطقة القصيم بشبكة طرق ضخمة تتجاوز 6500 كيلومتر، أسهمت في تنمية المنطقة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي والزوار، ودعم الحركة التجارية والاقتصادية والتنموية.