بداية التعليم في نجد.. مؤرخ يرصد مراحل الحركة التعليمية منذ خمسينيات القرن الهجري الماضي

ولفت إلى أن التعليم غير النظامي ينقسم إلى قسمَيْن: الأولي؛ الذي يتعلم فيه الطلاب سوراً قصيرة من القرآن الكريم وبعض المحفوظات وكذلك عمليات الحساب الأربع "الجمع والطرح والضرب والقسمة"، لكنه -مع الأسف- لم يكن مهيّأً للجميع، حيث لم يكن جميع الآباء مهيئين لإرسال أبنائهم إلى هذه "الكتاتيب" بسبب الكلفة وقتها التي لم تكن متوافرة إلا إلى لدى قليلٍ من الأسر الغنية والمتوسطة؛ لذلك، الكثيرون كانوا أميين، والقسم الثاني الخاص بالدراسة المتقدّمة كان أصعب أيضاً بسبب الندرة المالية وقتها.