أبعدوا المشرف الأجنبي.. "عجب": 7 إجراءات أساسية يجب القيام بها إذا أردنا سعودة حقيقية للوظائف

وفي مقاله "إذا تبغون سعودة حقيقية؟!" بصحيفة "المدينة"، يقول "عجب": "أصدرَ المرصدُ الوطنيُّ للعملِ (NLO)، في يناير 2024م، منشورًا مفصَّلًا حولَ سوقِ العملِ السعوديِّ، أظهرَ فيهِ أنَّ إجماليَّ العاملِينَ بالقطاعِ الخاصِّ بلغَ (11,054,576) عاملًا، منهم (8,726,718) مقيمًا أجنبيًّا، ومنهم (2,327,858) مواطنًا سعوديًّا فقطْ، ما يعنِي أنَّ كفَّـة المقيمِـينَ الأجـانبِ، لا تزالُ هِي الأرجحُ والمسيطِرةُ، وهِي الأوفرُ حظًّا في ملءِ الشواغرِ الوظيفيَّةِ!!".