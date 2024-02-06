نائب أمير مكة المكرمة يصل المويه ويرأس اجتماع المجلس بها ويطلع على مشاريعها

واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية بزيارة محافظة المويه، ورأس اجتماع المجلس المحلي فيها، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، وتم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، وتمت مناقشة سبل تسريع العمل فيها، وبلغ عددها 37 مشروعًا، شملت (معالجة التشوه البصري شمال، وسفلتة المحافظة ورصفها وإنارتها، وإعادة تأهيل الشوارع، والممشى الرياضي الجديد، وإنشاء المركز الحضاري، واستكمال مسالخ بقرى المويه، وفتح شوارع جديدة، وإنشاء وتسوير مقابر بلدية ظلم، والتخلص من النفايات، وردم المستنقعات، وآليات التخلص من النفايات، وإنشاء حدائق عامة).