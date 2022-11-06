استئناف استقدام العمالة الفلبينية.. والعُمر وإعصار "باينج" يمنعان الآلاف من السفر

ومع استعداد ما يقارب ٢٠ ألفًا من العمالة الفلبينية، التي أنهت الإجراءات القانونية للعمل في السعودية، ومعظمهم من العاملات المنزليات، إلا أن آلافًا عدة كذلك منهم لن يكونوا قادرين على مغادرة الفلبين في وقت قصير بسبب آثار العاصفة الاستوائية الشديدة "باينج" التي ضربت عددًا من المدن جنوب البلاد وإقليم لوزون والعاصمة مانيلا الأسبوع الماضي .