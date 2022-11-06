استئناف استقدام العمالة الفلبينية.. والعُمر وإعصار "باينج" يمنعان الآلاف من السفر

تستأنف المملكة العربية السعودية بداية من اليوم الاثنين توظيف العمال الفلبينيين، بمن فيهم عاملات المنازل، وتم تحديد الحد الأعلى لرسوم استقدام عاملات المنازل من الفلبين عند 17288 ريالاً سعوديًّا.
ومع استعداد ما يقارب ٢٠ ألفًا من العمالة الفلبينية، التي أنهت الإجراءات القانونية للعمل في السعودية، ومعظمهم من العاملات المنزليات، إلا أن آلافًا عدة كذلك منهم لن يكونوا قادرين على مغادرة الفلبين في وقت قصير بسبب آثار العاصفة الاستوائية الشديدة "باينج" التي ضربت عددًا من المدن جنوب البلاد وإقليم لوزون والعاصمة مانيلا الأسبوع الماضي .
وأكد مستشار التوظيف الفلبيني ماني جيسلاني في تصريحات إعلامية أمس أن هناك أكثر من ٣ آلاف عاملة فلبينية تم رفض منحهن تأشيرات عمل مؤخرًا بسبب شرط العمر؛ إذ إنه لا يتم السماح لمن هن أقل من ٢٤ عامًا بالسفر للعمل في الخارج.
وألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة لكل جنسية. ويبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من الفلبين 17.288 ريالاً.
يُذكر أن بعض الاختلافات ما زالت قائمة بين مكاتب الاستقدام السعودية ونظيرتها الفلبينية؛ إذ ترفض بعض المكاتب في الفلبين الالتزام بالتسعيرات الجديدة، وتحاول رفع سقفها.