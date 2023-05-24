تذكرة درجة أولى أو راتب إضافي.. "المسعودي" يطالب بمميزات وحوافز وبرامج ترفيهية للمعلمين

وفي مقاله "تذكرة درجة أولى للمعلمين والمعلمات" بصحيفة "مكة"، يقول "المسعودي": "كتبت في مقال سابق بعنوان (التعليم مهنة المتاعب) وركزت بشكل جزئي على عظمة دور ومكانة المعلمين والمعلمات التي من المفترض أن يقدرها مرجعهم قبل مجتمعهم، وإن كان الأصل أن مكانة المعلم مهمة في أي مجتمع توجد فيه؛ لأنه يمثل أبعادًا مهمة في مسيرة الجيل، ولا يزال في ذهني عظمة معلمين أشرفوا عليّ وأيضًا من أراهم يشرفون على أبنائي حاليًا.. لست أتحدث عن المعلمين والمعلمات من وجهة نظر تعاطفية، بل واقع يجب أن يبدأ من مرجعهم وهي وزارة التعليم، حيث ما شاهدته من ردة فعل عن مقالي السابق وتفاعل يؤكد ضرورة احتواء هؤلاء العظماء بدلًا من الاحتراق الوظيفي والاختلاس النفسي الذي يعيشونه وألتمسه من ردود الفعل الظاهرة في المجتمع".