"المياه" تستكمل مشروع الصرف الصحي بدومة الجندل بعد غياب 16 عامًا

وجاءت المنافسة للمرحلة الثالثة التي طرحتها "المياه" بتنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، وبيّنت أن نطاق العقد في محافظة دومة الجندل، وتشمل الأعمال التالية، أعمال توريد وتركيب أنابيب بأقطار من 200 ملم إلى 600 ملم بإجمالي أطوال 130 كم، وأعمال توريد وتركيب مطابق خرسانية بقطر داخلي (1.2م) و(1.5) (2 م) بأعماق تبدأ من 2 م حتى 8 م ، ب مع تنفيذ سائر الأعمال الملحقة بالشبكة وتشمل أعمال الحفر والردم والتسوية والأسفلت بناءً على متطلبات الجهات المعنية، وكذلك أعمال الربط على الخطوط القائمة وفقًا للتصميم وحسب جدول الكميات والمواصفات.