"المياه" تستكمل مشروع الصرف الصحي بدومة الجندل بعد غياب 16 عامًا

بعد 16 عامًا منذ إنشاء المراحل الأولى لمشروع الصرف الصحي بدومة الجندل، أعلنت شركة المياه الوطنية طرح استكمال منظومة الخدمات للصرف الصحي بدومة الجندل.
وجاءت المنافسة للمرحلة الثالثة التي طرحتها "المياه" بتنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، وبيّنت أن نطاق العقد في محافظة دومة الجندل، وتشمل الأعمال التالية، أعمال توريد وتركيب أنابيب بأقطار من 200 ملم إلى 600 ملم بإجمالي أطوال 130 كم، وأعمال توريد وتركيب مطابق خرسانية بقطر داخلي (1.2م) و(1.5) (2 م) بأعماق تبدأ من 2 م حتى 8 م ، ب مع تنفيذ سائر الأعمال الملحقة بالشبكة وتشمل أعمال الحفر والردم والتسوية والأسفلت بناءً على متطلبات الجهات المعنية، وكذلك أعمال الربط على الخطوط القائمة وفقًا للتصميم وحسب جدول الكميات والمواصفات.
وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز دشن لـ (11) مشروعًا تنمويًا في المنطقة بتكلفة تجاوزت (223) مليون ريال، كما وضع حجر الأساس لـ (17) مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بأكثر من (662.4) مليون ريال؛ خدمة لسكان المنطقة ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وذلك بحضور نائب أمير المنطقة متعب بن مشعل بن بدر ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ونشرت "سبق" تقريرًا عن أهمية مشروع الصرف الصحي غير المكتمل بدومة الجندل، للحفاظ على المياه الجوفية العذبة قبل ثلاثة أعوام، كان تحت عنوان "دومة الجندل.. مياهها العذبة مهددة ومشروع الصرف لم ينجز منذ 13 عامًا".