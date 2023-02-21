"الثقافة" تنظّم "مسيرة التأسيس" للاحتفاء بالعناصر الثقافية الأصيلة.. الجمعة

وراعت وزارة الثقافة في تصميم خريطة موقع الفعاليّة ليكون ملائمًا لمختلف الشرائح، حيث يضم المكان أكشاكًا مخصصة للطعام مستوحاة من الطراز السلماني تعطي مظهرًا إبداعيًا من الطين والخشب، استُخدمت فيها قطع من الديكور التي تمثّل الأدوات القديمة، وكذلك أكشاك للحرف والصناعات اليدوية، فيما جاءت مقدمة مدرجات الحضور بتصميمٍ إبداعي مستوحى من فتحات البيوت الطينية القديمة مع استخدام السجاد السعودي، وتتوزع على جانبي الطريق شاشات كبيرة لتُمكن الجميع من مشاهدة المسيرة بشكلٍ واضح. أما المسرح الرئيس للفعاليّة فقد استُوحي تصميمه من عناصر التراث العمراني السعودي مقسّمة بطريقة إبداعية، ومكوّنة من أماكن مخصصة للمغني والفرقة، ويبرز في الخلف شاشة عريضة وضخمة تظهر بوضوح لسائر الحضور.