"الدرونز" و "الروبوتات" تعزز موثوقية الخدمات الكهربائية ضمن قمة الذكاء الاصطناعي

وعلى صعيد الأبحاث والتطوير؛ ضم جناح السعودية للكهرباء الحلول التي طورتها الشركة في مجالات التنبؤ المستقبلي ( التنبؤ بالاحتياج/الطلب (للطاقة) وإدارة المخزون)، ومعالجة النصوص (تعمل على فلترة السير الذاتية للمتقدمين واستبعاد المتقدمين الذين لا تتطابق سيرهم مع الوصف الوظيفي ومعايير التوظيف بالشركة) والتعرف على الصور (التعرف على النصوص والأرقام وإدخالها إلى النظام بشكل آلي بدون تدخل بشري)، والتعرف على الفيديو (بتحليل بث فيديو بشكل مباشر وإرسال الإشعارات في حال وجود مخاطر أو مشاكل بالموقع المراقب)، وأثمرت الحلول الأربعة عن تحسين التخطيط الإستراتيجي والتميز التشغيلي.