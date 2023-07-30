سقط من مرتفع.. جراحة على مراحل تعيد عظام شاب لوضعها الطبيعي بعنيزة

وأوضح التجمّع أنه جرى على الفور رد خلع الكتف في قسم الطوارئ بالمستشفى، وتحويل المريض بعدها إلى قسم العمليات للتدخل الجراحي الذي تم فيه تركيب شريحة مسامير لعظمة الساق اليسرى، وعمل مسمار نخاعي تشابكي لعظمة الفخذ اليسرى، لتنتهي بذلك عملية تثبيت جميع الكسور، وتحويل المريض لقسم العناية للملاحظة، حيث أبدى تكيفًا وتحسنًا ملحوظًا جيدًا بعد العملية، وغادر المستشفى بالسلامة على أن تتم متابعة حالته الصحية عبر مواعيد مجدولة، إلى أن تلتئم جميع الكسور بشكل كامل.