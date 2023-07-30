سقط من مرتفع.. جراحة على مراحل تعيد عظام شاب لوضعها الطبيعي بعنيزة

نجح أطباء مختصون بجراحة المفاصل والعظام في مستشفى الملك سعود بعنيزة، من تنفيذ عملية جراحية ناجحة على مراحل عدة لشاب ثلاثيني تعرض لحادثة سقوط من مكان مرتفع نجم عنها إصابات متفرقة في الجانب الأيسر من جسمه، وإعادة العظام إلى وضعها الطبيعي بعد التدخل الجراحي.
وأفاد تجمّع القصيم الصحي، أن الشاب المصاب راجع قسم الطوارئ بالمستشفى، وعند معاينة الحالة سريريًا تبين وجود إصابات متعددة في الساق والفخذ والكتف اليسرى، لافتًا إلى أن إجراءات الكشف الطبي والفحوصات وعمل الأشعة اللازمة أظهرت وجود كسر مضاعف مفتوح في ساقه اليسرى إلى جانب كسر بعظمة الفخذ اليسرى، بالإضافة إلى خلع في مفصل الكتف اليسرى.
وأوضح التجمّع أنه جرى على الفور رد خلع الكتف في قسم الطوارئ بالمستشفى، وتحويل المريض بعدها إلى قسم العمليات للتدخل الجراحي الذي تم فيه تركيب شريحة مسامير لعظمة الساق اليسرى، وعمل مسمار نخاعي تشابكي لعظمة الفخذ اليسرى، لتنتهي بذلك عملية تثبيت جميع الكسور، وتحويل المريض لقسم العناية للملاحظة، حيث أبدى تكيفًا وتحسنًا ملحوظًا جيدًا بعد العملية، وغادر المستشفى بالسلامة على أن تتم متابعة حالته الصحية عبر مواعيد مجدولة، إلى أن تلتئم جميع الكسور بشكل كامل.
وبيّن تجمع القصيم الصحي أن مستشفى الملك سعود بعنيزة قد أجرى خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 أكثر من 2300 عملية جراحية ناجحة.