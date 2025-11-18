طقس الثلاثاء ... هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, وأجزاء من منطقة حائل، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية, القصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية.