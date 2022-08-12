إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور المنطقة الجنوبية

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري أمس، المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار برنامج «معًا» الذي يهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات في بيئة العمل بالوزارة.