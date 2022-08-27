تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي.. أولياء أمور يحذِّرون من مبالغات طلبات المدارس

تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حذَّر أولياء أمور من استمرار بعض المعلمات والمعلمين في مطالبة الطلاب بمستلزمات مدرسية مبالغ فيها، وطلبات تجهيزات أو كماليات، مشيرين إلى أن ذلك يزيد من الضغط على الأُسر، وقد يتسبب في كُره بعض الطلاب والطالبات للمدرسة نظرًا لهدم قدرة البعض على توفير ما يُطلب منه.