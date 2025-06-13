توزيع أكثر من 5 آلاف مظلة ومرشات مياه وتوعية الحجاج بمخاطر التعرض للشمس

بالتزامن مع وصول أفواج الحجاج إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج، كثّف تجمع المدينة المنورة الصحي جهوده الميدانية للتصدي لمخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من خلال تنفيذ حملة وقائية شملت توزيع أكثر من (5,000) مظلة ومرشات مياه على ضيوف الرحمن في ساحات المسجد النبوي الشريف، وذلك قبل صلاة الجمعة اليوم.