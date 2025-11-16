"دهانات الجزيرة" تنظّم حملة للتبرّع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي

تؤكد "دهانات الجزيرة" من خلال هذه المبادرة استمرار التزامها بدعم المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية التي تعزز روح التعاون والتكافل، وتسهم في ترسيخ ثقافة العطاء لدى موظفيها والمجتمع بشكل عام، وتعمل الشركة على تطوير مثل هذه المبادرات، بهدف خلق بيئة محفّزة على المشاركة المجتمعية وتشجيع المساهمات الإنسانية، مؤكّدة أن كل خطوة في هذا المجال تُعد إسهاماً مهماً في خدمة المجتمع وتعزيز القيم السامية.