"دهانات الجزيرة" تنظّم حملة للتبرّع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي

نظّمت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حملة للتبرّع بالدم في مقر الشركة بالرياض وذلك يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، تجسيداً لقيم العطاء والعمل الإنساني النبيل.
تأتي هذه المبادرة النبيلة في إطار المسؤولية المجتمعية التي تتحملها الشركة، لدعم العمل الإنساني والمساهمة في خدمة المجتمع، بما يتوافق مع قيم التكافل والعطاء، وشملت الحملة رسائل تحفيزية للتبرّع بالدم، وسط مشاركة واسعة من موظفي الشركة.
تؤكد "دهانات الجزيرة" من خلال هذه المبادرة استمرار التزامها بدعم المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية التي تعزز روح التعاون والتكافل، وتسهم في ترسيخ ثقافة العطاء لدى موظفيها والمجتمع بشكل عام، وتعمل الشركة على تطوير مثل هذه المبادرات، بهدف خلق بيئة محفّزة على المشاركة المجتمعية وتشجيع المساهمات الإنسانية، مؤكّدة أن كل خطوة في هذا المجال تُعد إسهاماً مهماً في خدمة المجتمع وتعزيز القيم السامية.
عن "دهانات الجزيرة"
أسست «دهانات الجزيرة» في المملكة العربية السعودية عام 1979م، وتعد اليوم من الشركات الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميع منتجاتها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومتوفرة في أكثر من 1000 صالة عرض. تقدم حلولاً مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتعزز الاستدامة في قطاع البناء، تجسيداً لمفهومها "نبتكر بفن."