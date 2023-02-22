رئيس مجلس الشورى: الاحتفاء بيوم التأسيس دلالة على الاعتزاز بالإرث الحضاري للدولة

وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أن صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون يوم 22 فبراير هو "يوم التأسيس"؛ لهو دلالة على اعتزاز المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بالجذور التاريخية والإرث الحضاري الكبير لهذه البلاد المباركة لأكثر من ثلاثة قرون، ولارتباط شعبها بقيادته وأرضه منذ تأسيسها عام 1139هـ- 1727م، وافتخارًا بما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن والصمود أمام أعدائها وبإنجازات ملوك هذه البلاد المباركة بمراحلها الثلاث، حتى العهد الحاضر والزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الذي لم يدخر جهدًا في إكمال مسيرة النماء وتعزيز الوحدة والبناء.