المرور السعودي يدعو لتجنب السرعة والالتزام بالأنظمة داخل الأحياء السكنية

كما أكّد على ضرورة التوقف التام عند التقاطعات قبل العبور، ومراعاة أولوية السير، داعيًا الجميع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية أثناء القيادة داخل الأحياء السكنية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.