المرور السعودي يدعو لتجنب السرعة والالتزام بالأنظمة داخل الأحياء السكنية

دعت المرور السعودي قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعة النظامية داخل الأحياء السكنية، مؤكدًا أن تجاوز السرعة يُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية في هذه المناطق، لما تشكّله من خطر مباشر على سلامة السكان والمشاة.
وشدد المرور على أهمية الالتزام بتنظيمات السير داخل الأحياء، والتقيد باللوحات الإرشادية، إلى جانب إعطاء الأفضلية للمشاة، خاصة في التقاطعات ومناطق العبور، لما لذلك من دور في تقليل الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية.
كما أكّد على ضرورة التوقف التام عند التقاطعات قبل العبور، ومراعاة أولوية السير، داعيًا الجميع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية أثناء القيادة داخل الأحياء السكنية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وأوضح المرور أن الالتزام بهذه التعليمات يعكس ثقافة مرورية إيجابية، ويسهم في تعزيز السلامة العامة، مؤكدًا استمرار جهوده التوعوية والرقابية للحد من المخالفات وتحقيق بيئة مرورية آمنة.