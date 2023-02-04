بعد 20 عامًا ولسنوات إبداعية.. "فورد" تعود لـ"سباقات فورمولا 1" مع "أوراكل ريد"

من جانبه قال كريستيان هورنر، مسؤول الفريق والرئيس التنفيذي في أوراكل ريد بُل: "يسعدنا الترحيب بشركة فورد من جديد في عالم سباقات فورمولا 1 من خلال هذه الشراكة. وباعتبارنا شركة مستقلة لتصنيع المحركات، فإن فرصة الاستفادة من خبرات شركة عريقة في مجال صناعة السيارات مثل فورد يضعنا في مكانة جيدة في مواجهة منافسينا. لدى فورد تاريخ غني يمتد لأجيال في هذه الصناعة، بدايةً من جيم كلارك وآيرتون سينا إلى مايكل شوماخر، فإن التاريخ هنا يتحدث عن نفسه. بالنسبة لريد بُل باورترينز، فإن الإعلان عن الفصل التالي من هذه القصة، الذي سيحمل عنوان "ريد بُل فورد"، سيكون أمرًا مميزًا للغاية. لدينا متسعٌ من الوقت حتى العام 2026، ومع ذلك فقد بدأنا العمل منذ هذه اللحظة، ونتطلع إلى مستقبل جديد وتطور مستمر في فريق أوراكل ريد بُل".