"فيصل بن فرحان" يبحث أوجه التعاون مع وزير الخارجية الإيطالي

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وإيطاليا في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا التي تهم البلدين والشعبين الصديقين.